Adalah: Küresel Sumud Filosu Aktivistlerine Kötü Muamele Uygulandı

Hak örgütü Adalah, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in yasa dışı ablukasını kırmak amacıyla yola çıkıp uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından hukuka aykırı biçimde alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin kötü muameleye maruz bırakıldığını duyurdu.

Adalah'tan yapılan açıklamada, avukatların, son 24 saat içerisinde Küresel Sumud Filosu'nun 331 katılımcısıyla İsrail göçmenlik otoritesine ifade verdiği Aşdod Limanı'nda görüştüğü, bazı katılımcıların ifadesinin İsrail makamlarının geç izin vermesi dolayısıyla avukatsız şekilde alındığı kaydedildi.

Filonun "Soykırımın devam ettiği, kitlesel zulüm ve kıtlığın yaşandığı Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukayı kırma misyonu" taşıdığı aktarılan açıklamada, İsrail'in filoyu uluslararası sularda yasa dışı bir biçimde durdurarak zorla ülkeye getirdiğine dikkati çekildi.

Adalah'ın açıklamasında filodaki aktivistlerin uluslararası sularda alıkonulmasından sonra yaşananlar şöyle özetlendi:

"Bazı katılımcılar 'Özgür Filistin' sloganları attıkları için, kelepçeli halde en az 5 saat boyunca diz çökmeye zorlandı. Avukatların ziyaretleri sırasında, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, açıkça aşağılama ve sindirme amacıyla olay yerine geldi. Filo katılımcıları kayda alındı ve aşağılayıcı bir gösteriye maruz bırakıldı. Bu gösteri, İsrailli yetkililerin filoya katılanların barışçıl misyonlarını itibarsızlaştırmak ve onlara karşı kullanılan baskıcı taktikleri meşrulaştırmak amacıyla yapılırken onları 'terörist' olarak damgalayan bir karalama kampanyası da gerçekleştirildi."

Süreç boyunca aktivistlerin haklarının sistematik olarak ihlal edildiği ve Aşdod Limanı dışında 9 saat beklemelerine rağmen avukatların içeri giremediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Su, tuvalet ve ilaçlara erişimlerinin engellenmesinin yanı sıra, avukatlarla görüşme hakları da engellendi. Adil yargılanma, adil duruşma ve yasal temsil gibi temel hakları ihlal edildi. Bazı katılımcılar, uyumaya çalıştıklarında şiddetle uyandırılmak dahil olmak üzere saldırı, tehdit ve tacize maruz kaldıklarını bildirdi."

Aktivistlerin yine hukuki temsilcilerine haber verilmeden Necef bölgesindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakledildiği, hukuki temsil olmadan yasa dışı şekilde duruşmalara başlandığı kaydedildi.

Şu an aktivistlerin durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, gelişmelerin Adalah tarafından yakından takip edildiği ve "yasa dışı gözaltından derhal serbest bırakılmalarının, kişisel eşyalarının ve insani yardım malzemelerinin iade edilmesinin talep edildiği" vurgulandı.