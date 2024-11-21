Adada Antik Kenti'nde Yılkı Atları Görsel Şölen Sunuyor

Adada Antik Kenti'nde yılkı atları görsel şölen sundu

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Adada Antik Kenti'nde serbestçe dolaşan 12 yılkı atları, dron ile görüntülendi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Adada Antik Kenti'nde dolaşan yılkı atlarının oluşturduğu manzaralar görenlerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf tutkunu Adem Albayrak, antik kentte dolaşan yılkı atlarını hem dron hem de fotoğraf makinesi ile görüntüledi. Albayrak, yılkı atlarının Isparta'nın doğal güzelliklerine ayrı bir anlam kattığını belirtti. Yılkı atlarının yaz aylarında çiftçiler için önemli bir yardımcı olduğu ifade edilirken, Adada Antik Kenti'nde bu tür doğal görüntüler fotoğraf sanatçıları için çekim fırsatı sundu.