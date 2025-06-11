Acun Ilıcalı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeliğinden Ayrıldı

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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Fenerbahçe camiasına teşekkür eden Ilıcalı, ayrılığının ardındaki duygularını dile getirdi.

(ANKARA) - Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığını bildiren Acun Ilıcalı, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Fenerbahçe Camiası, büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi.

Sayın Başkanımız Ali Koç'a, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma, birbirinden değerli sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgi ve saygılarımla"

Kaynak: ANKA / Güncel
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