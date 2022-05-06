Activision Blizzard'dan Türkiye'ye müjdeli haber geldi!

Microsoft'un geçtiğimiz aylarda Call of Duty gibi yapımlarla sektörde yer edinen Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın alması, oyun dünyasını derinden sarstı. Bu gelişme sonrası Sony gibi rakip şirketlerin hisselerinde düşüş yaşanırken, Microsoft'un Activision Blizzard imzalı oyunları diğer platformlara vermeyeceği iddiaları bile ortaya atıldı.

Son zamanlarda bu gibi iddialarla gündemden düşmeyen Activision Blizzard, bir süre önce Türkiye'deki oyunseverleri fazlasıyla sevindirecek bir karara imza attı. Şirket, oyunlarının satıldığı Battle.net sitesine uzunca bir süredir beklenen TL ile ödeme desteğini getirdi.

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Activision Blizzard, Battle.net platformuna TL desteği getirdi

Battle.net, geçtiğimiz hafta kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile 4 Mayıs'tan itibaren platforma TL ile ödeme seçeneğinin geleceğini duyurmuştu. Burada sadece TL değil, Gürcü Larisi, Kazakistan Tengesi, Ukrayna Grivnası'nın da geleceği belirtilmişti.

Battle.net platformuna giriş yapıldığında an itibariyle satıştaki oyunların ve içeriklerin TL fiyatları karşımıza çıkıyor. Hatta birkaç oyunda yüzde 70'e varan indirimler de söz konusu. Sitedeki fiyatlara baktığımızda ise euronun 10 TL'ye sabitlendiğini söyleyebiliriz. Örneğin, Activision Blizzard tarafından 2021'de piyasaya sürülen Call of Duty: Vanguard'ın standart sürümü euro bazında 59,99 birime satılırken, ülkemizdeki fiyatı ise 599 TL.

Bunun dışında platformdan euronun 10 TL'ye sabitlendiği ve yerel fiyatlandırma uygulandığına yönelik herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak sitedeki oyunların ve içeriklerin genelinde böyle bir durum söz konusu. İlerleyen dönemlerde herhangi bir değişiklik olur mu? sorusuna ise net bir cevap veremiyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Battle.net platformuna TL desteğinin gelmesiyle birlikte değişen fiyatlarla ilgili görüşleriniz nedir? Yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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