Açtıkları kuyuya düşen işçi, yaralandı

ADANA'da dengesini kaybedip açtıkları kuyuya düşün Berkay Yılmaz Ölçel, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADANA'da dengesini kaybedip açtıkları kuyuya düşün Berkay Yılmaz Ölçel, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Kuyu açma çalışması yapan işçilerden Berkay Yılmaz Ölçel, dengesini kaybedip içine düştü. Ölçel'in arkadaşları, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, halatlarla metrelerce aşağı inip, vücudunda kırıklar oluşan Ölçel'i kurtardı. Halatla yukarı çıkarılan Ölçel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.