AcnTURK Sigorta Çalışanları Antalya'da Bir Araya Geldi

AcnTURK Sigorta, çalışanlarıyla gerçekleştirdiği organizasyonda Antalya'da buluştu. Şirketin yöneticileri ve yaklaşık 200 çalışanın katıldığı etkinlikte, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

AcnTURK Sigorta, "Her Zaman En İyisi" mottosu ve "Akıl, Cesaret, Nitelik" konseptiyle gerçekleştirdiği organizasyonunda çalışanlarıyla Antalya'da bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'ün ilk çalışan organizasyonuna, AcnTURK Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi, AcnTURK Sigorta Genel Müdür Ali Murat Dişci ve AcnTURK Sigorta Yönetim Kurulu İletişim Danışmanı Dr. İsmail Kızılbay ve 200'e yakın çalışan katıldı.

Açıklamada, etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen AcnTURK Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Büyükçelebi, sigortalılar, acenteler ve çalışanların, kendilerinin 3 odak noktasını oluşturduğunu belirterek, paydaşlarına yatırım yapmaya ve onları mutlu etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Büyükçelebi, "Şirket olarak çalışanlarımızın isteklerini biliyoruz ve daha iyi bir ortam yaratmak için çabalıyoruz. Takım arkadaşları olarak birbirimizi tanımak ve kaynaşmak adına bu etkinliği gerçekleştirmekten keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.

AcnTURK Sigorta Genel Müdürü Dişci de başlangıçta belirlenen misyon ve vizyonun şirketin çalışma biçimine başarılı bir şekilde entegre edildiğini belirterek, oluşturulan hedeflere emin adımlarla ilerlendiğini kaydetti.

Verilen bilgiye göre, 2 gün süren çalışan organizasyonunda "İkilem Grubu", sosyal medya fenomeni "Satıcı Kafası" ve sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı. Birlik ve beraberliğin doyasıya yaşandığı organizasyonda bütün şirket çalışanları memnun bir şekilde bölgelerine uğurlandı.