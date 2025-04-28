Açlık ve Yoksulluk Sınırı Nisan 2025'te Rekor Seviyeye Ulaştı

(ANKARA) – Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı KAMU-AR Araştırma Merkezi, Nisan 2025'e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 26 bin 179 liraya, yoksulluk sınırı ise 79 bin 413 liraya yükseldi.

Türkiye'de yaşam maliyetleri hızla artmaya devam ederken, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Nisan 2025'e ilişkin açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı verileri, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntısına dikkat çekiyor. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 26 bin lirayı aşarken, yoksulluk sınırı 80 bin liraya dayandı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım araştırmanın verilerini şöyle açıkladı:

"Araştırmaya göre açlık sınırı artmaya devam etti. Nisan ayında açlık sınırı 26 bin 178 lira oldu. Asgari düşündüğümüzde bu rakam asgari ücretin 4 bin 74 TL üzerine çıktı. Türkiye'de her bir asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. Sadece asgari ücretliler değil, emekliler 11 bin 609 lira ile açlık sınırının altında yaşıyor. Hem emekliler hem asgari ücretliler, açlık sınırı altında yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Yoksulluk sınırı ise bu ay bin 182 lira artarak 79 bin 413 liraya ulaştı. Bu anlamda bakıldığında 4 kişilik bir ailede 3 kişi asgari ücretle çalışsa bile yine de yoksulluk sınırının altında bir yaşam sürdüğü anlamına geliyor."

Açlık sınırı asgari ücreti geride bıraktı

Nisan ayında açlık sınırı bir önceki aya göre 453 lira artış gösterdi. Aynı dönemde gıda dışı harcamalar da 729 liralık artışla 53 bin 234 liraya çıktı. Toplamda yoksulluk sınırı 1.182 lira artarak 79 bin lirayı geçti. Açlık sınırı yıl başından bu yana toplam 2 bin 922 lira arttı ve 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 liralık asgari ücretin 4 bin 74 lira üzerine çıktı. Buna göre, asgari ücretle geçinen bir aile yalnızca 25 günlük gıda ihtiyacını karşılayabiliyor. İki asgari ücretli çalışanın toplam geliri dahi yoksulluk sınırına ulaşamıyor. En düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lira ise sadece 16 günlük beslenme masrafına yetiyor.

Gıda harcamalarında büyük artış

Ankara'daki marketlerden derlenen fiyatlara göre, et, balık ve yumurta grubuna yapılan aylık harcama nisanda 272 lira artarak 7 bin 920 liraya çıktı. Meyve harcamaları 180 lira artışla 2 bin 601 liraya, kuru bakliyat harcamaları 12 lira artışla 499 liraya yükseldi. Süt, yoğurt ve peynir grubunda harcamalar 16 lira azalarak 5 bin 297 liraya gerilerken, sebze harcamaları 120 lira azalarak 3 bin 643 lira oldu. Ekmek, un ve makarna ürünleri için harcamalar 49 lira artarak 2 bin 172 liraya, pirinç ve bulgur harcamaları 11 lira artışla 997 liraya çıktı. Yağ harcamaları 5 lira düşüşle 584 liraya, zeytin harcamaları ise 13 lira azalarak 568 liraya indi.

Gıda dışı harcamalarda yüksek artış

Nisan ayında dört kişilik bir ailenin giyim ve ayakkabı harcamaları ortalama 1.960 lira olurken, barınma için gereken harcama 14 bin 765 liraya ulaştı. Ev eşyası harcamaları 6 bin 497 lira, sağlık giderleri 2 bin 313 lira, ulaştırma harcamaları ise 14 bin 575 lira olarak belirlendi. Haberleşme için aylık harcama bin 528 lira olurken, eğlence ve kültür için 1.505 lira, eğitim içinse 1.471 lira harcama yapılması gerekti. Tatil ve otel harcamaları 5 bin 751 lira, çeşitli mal ve hizmetler için yapılması gereken harcama ise 2 bin 870 lira seviyesinde gerçekleşti.

Yoksulluk sınırı Nisan 2025 itibarıyla son bir yılda 21 bin 208 lira artış gösterdi. Bu artışın 8 bin 365 lirası yılın ilk dört ayında kaydedildi.