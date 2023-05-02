Açlık grevindeki Filistinli tutuklunun ölümünün ardından Gazze'den İsrail yönüne roket fırlatıldı

İsrail hapishanesinde 87 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın hayatını kaybetmesinin ardından abluka altındaki Gazze şeridinden İsrail yönüne roket atıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e üç roket atıldığı kaydedildi.

Roketlerin tümünün açık araziye düştüğü belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin roketlere karşılık vermediği aktarıldı.

Ayrıca, Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim yerlerinde uyarı sirenlerinin aktif hale getirildiği kaydedildi.

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı başlattığı açlık grevini 87 gündür sürdürüyordu.

Filistinli direniş grupları, Adnan'ın, bugün erken saatlerde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İnsan hakları kuruluşları, Adnan'ın ağırlaşan sağlık durumu nedeniyle hapishaneden hastaneye sevk edilmemesi halinde "kesin ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu" açıklarken, İsrail mahkemesi bu talebi iki defa reddetmişti.