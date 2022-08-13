Açlık grevindeki Filistinli Avavde, özgürlüğüne kavuşuncaya dek eylemini sürdürecek İsrail hapishanesinde 153 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin, idari tutukluluğu sona erinceye kadar eylemini sürdüreceği belirtildi. İsrail hapishanesinde 153 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin, idari tutukluluğu sona erinceye kadar eylemini sürdüreceği belirtildi. Avavde'nin eşi Delal Avavde, perşembe günü sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Shamir Tıp Merkezi'ne kaldırılan eşini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Filistin Esir İşleri Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ara buluculuğuyla gerçekleştiği ve kısa sürdüğü, Delal Avavde'nin, eşine yaklaşmasına izin verilmediği ifade edildi. Delal Avavde, eşinin zayıfladığını, görme sıkıntısı çektiğini ve hafıza kaybı yaşadığını aktardı. Açıklamaya göre, Avavde, "serbest kalıncaya kadar açlık grevine devam edeceğini" söyledi. Avavde, Er-Ramle Cezaevi'nin kliniğinde yatarken sağlık durumunun kötüleşmesi ve ani ölüm riski bulunması nedeniyle 11 Ağustos'ta Shamir Tıp Merkezi'ne kaldırılmıştı. Avavde, hakkında verilen "idari tutukluluk" kararının kaldırılması teminatına karşılık 111 gün sürdürdüğü açlık grevini 21 Haziran'da sonlandırmış ancak İsrail'in verdiği sözü tutmaması üzerine 3 Temmuz'da yeniden açlık grevine başlamıştı. Güncel AA / Gülşen Topçu Filistin İsrail Güncel Haberler

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