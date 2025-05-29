Acıpayam'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Acıpayam'da Trafik Kazası: 2 Ölü
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir TIR ile çarpışan otomobildeki sürücü Sinan Sıryol ve kuzeni Pakize Ceylan hayatını kaybetti. Kaza sonrası TIR sürücüsü gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Sinan Sıryol (35) ile yanındaki kuzeni Pakize Ceylan (30), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Avşar Mahallesi yakınlarında Denizli-Burdur kara yolunda meydana geldi. Burdur'dan Denizli yönüne giderken Sinan Sıryol'un kontrolünü yitirdiği 20 SS 806 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Mesut K.'nın kullandığı 15 HY 150 plakalı TIR'la çarpışıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobil sürücüsü Sıryol ile yanındaki kuzeni Pakize Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kuzenlerin cenazeleri otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

TIR şoförü Mesut K. jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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