Acıpayam'da Otomobil Yayaya Çarptı: Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti.
B.A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, gece saatlerinde Yumrutaş Mahallesi Bangraz mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdurrahman Ak'a çarptı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ak, ambulansla kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel