Açılmasının Üzerinden Bir Yıl Geçen Beijing Borsası Sorunsuz Çalışıyor

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Beijing Menkul Kıymetler Borsası, sorunsuz bir şekilde faaliyet gösterdiğini, alım satım işlemlerinin başlamasından bir yıl sonra borsanın, orta ölçekli ve küçük işletmelerin inovasyon gelişimine hizmet etme kapasitesinde gelişme olduğunu bildirdi.

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Beijing Menkul Kıymetler Borsası, sorunsuz bir şekilde faaliyet gösterdiğini, alım satım işlemlerinin başlamasından bir yıl sonra borsanın, orta ölçekli ve küçük işletmelerin inovasyon gelişimine hizmet etme kapasitesinde gelişme olduğunu bildirdi.

Geçen yıl 15 Kasım'da açılan Beijing Menkul Kıymetler Borsası'nda şu anda işlem görmekte olan 123 şirket toplam 26,8 milyar yuan (3,8 milyar ABD doları) kaynak topladı.

Borsaya kayıtlı 123 şirketin yüzde 77'sini orta ölçekli ve küçük şirketler, yüzde 86'sını özel şirketler oluşturuyor.

Borsada işlem gören şirketlerin çoğu, 49 "küçük dev" şirket (en son teknolojilere ve büyük potansiyele sahip, niş pazarlarda uzmanlaşmış küçük işletmeler) dahil olmak üzere, üst düzey ekipman üretimi, yeni enerji, yazılım, donanım teknolojileri ve yeni materyal sektörlerinden oluşuyor.

Bu yılın ilk üç çeyreğinde, Beijing Borsası'na kayıtlı şirketler, Kovid-19'un yeniden canlanmasına ve karmaşık uluslararası duruma rağmen istikrarlı bir gelir artışı kaydetti.

Bu firmaların birleşik faaliyet geliri Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,25 artarak 73,21 milyar yuan oldu, firmaların net karları ise yüzde 19,43 artışla 6,93 milyar yuan oldu.

Borsadan alınan verilere göre, 14 Kasım'a kadar olan süreçte, sosyal güvenlik fonları, sigorta fonları ve uygun yabancı kurumsal yatırımcılar gibi 5,2 milyondan fazla yatırımcı hesap açtı.

Beijing Borsası'nın ilk gösterge endeksi, borsada işlem gören ve temsil özelliğine sahip 50 şirketten oluşan geniş tabanlı bir endeks olarak 21 Kasım'da yayınlanmaya başlayacak. Borsa, endeksin genel piyasa performansını yansıtacağını belirtti.

Beijing Menkul Kıymetler Borsası, daha düşük listeleme eşikleri, çeşitlendirilmiş değerlendirme standartları ve daha kısa onay süresi ile inovasyon odaklı küçük ve orta ölçekli firmalar için daha kapsayıcı bir özellik taşıyor.

Borsa, Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'ndaki STAR pazarı olarak da bilinen Nasdaq tarzı bilim-teknoloji inovasyon tahtası ve Shenzhen Borsası'ndaki teknoloji ağırlıklı ChiNext pazarı ile uyumlu bir şekilde kayda dayalı ilk halka arz sistemini benimsiyor.