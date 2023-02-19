Acılı babaanne: Yeter ki iyileşsin, ben onu çadırda da büyütürüm

İSKENDERUN'un Düğünyurdu köyünde yaşayan Hayriye Çöl (65), depreme kendi evinde yakalandı. Depremden yara almadan kurtulan talihsiz kadın, İskenderun Muradiye Mahallesi'nde oturan oğlu Ali Çöl'ü aradı ama telefonu açan olmadı. Gelini Fatma Çöl ile ağabeyi ve yengesini aradı, onlar da açmadı. Komşularını arayan Hayriye Çöl, aile apartmanı olan 4 katlı binanın yerle bir olduğunu öğrendi. Oğlu, gelini, 11 yaşındaki torunu, ağabeyi ve yengesini kaybeden Çöl'ün, sadece 8 yaşındaki torunu Miray, 62 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılabildi. Talihsiz kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Her şeyden habersiz, hastanede tedavi gören küçük Miray ise en çok bebekleriyle oynamayı özlediğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da yakalanan Çöl ailesinin 4 katlı aile apartmanından sadece 8 yaşındaki Miray sağ çıkarılabildi. 62 saat enkaz altında kalan küçük kızın tedavisi İstanbul'da devam ediyor. Oğlu, gelini, torunu, ağabeyi ve yengesini aynı apartmanda kaybeden ve Miray için cenazelerini bile kaldırmadan İstanbul'a koşan babaannesi Hayriye Çöl, bacaklarında ağır eziklerle tedavi altına alınan torunu için dua ediyor. İstanbul Valiliği aracılığıyla yerleştirildiği otelde, yaşadıklarını gözyaşları içinde Demirören Haber Ajansı'na anlatan Çöl, "Köydeki evimiz hasarlı. Kışa uygun değil zaten. Oğlumun evi yok oldu. Olsun, tek kuzumun bacaklarını kurtarsınlar, sağlığına kavuşsun, başka bir şey istemiyorum. Ben onu çadırda da büyütürüm evimiz olana kadar" dedi.

"ALLAHINI SEVEN BENİ ŞEHRE GÖTÜRSÜN"

"ÜÇÜ DE ÇOCUK ODASINDA BULUNDU"

"MİRAY'DA BULACAĞIM BEN ONLARIN SEVGİSİNİ"