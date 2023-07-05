Muşlu annelerin evlat nöbeti devam ediyor. Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak eylemlerine devam ediyor. Kara bir bayramı daha geride bıraktıklarını söyleyen acılı anne Ayten Koçhan, evlat hasretine dayanamadıklarını ifade ederek, 'Ersin oğlum sana sesleniyorum. Bu bayramımız bize kara geçti. Beni görüyorsan duyuyorsan dön oğlum yorulduk artık. Gelin teslim olun yolunuz yol değil. Baban yaşlı, ben yaşlı artık hasretine dayanamıyoruz. HDP'den ve PKK'dan biz çocuklarımızı istiyoruz. Yılının başı HDP'dir. Kaç yıldır çocuklarımızdan haberimiz yok. Kendi çocukları okuyor geziyor, bizim çocuklarımızı ise dağa kaçırdılar. Gelin oğlum onlara kanmayın onlar yılanın başıdır. Onlar Amerikan'ın askerleridir. Gelin devletimize teslim olun' dedi. Baba Alaattin Koçhan ise HDP'nin oğlunu kandırarak Bursa'dan Diyarbakır'a götürdüğünü ifade ederek, 'HDP oğlumu Bursa'dan kandırarak Diyarbakır'a götürdü. Orada PKK'ya üye yaptılar. Boş bir davanın peşine düşmüşler. Devlet onlara aman vermiyor. Bizim çocuklarımızı götürüp dağda bayırda taşların altında süründürüyorlar. HDP ve PKK bizim çocuklarımızı göndersin. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Kendi çocukları üniversitelerde okuyup daha iyi yerlerde yaşıyor. Bize bu zulmü çekmeye hakları yoktur. Ersin oğlum sesimi duyuyorsan çık gel, dayanacak gücümüz kalmadı' şeklinde konuştu.

Acılı anne: "Kara bir bayramı daha geride bıraktık"

Muşlu annelerin evlat nöbeti devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak eylemlerine devam ediyor.

Kara bir bayramı daha geride bıraktıklarını söyleyen acılı anne Ayten Koçhan, evlat hasretine dayanamadıklarını ifade ederek, "Ersin oğlum sana sesleniyorum. Bu bayramımız bize kara geçti. Beni görüyorsan duyuyorsan dön oğlum yorulduk artık. Gelin teslim olun yolunuz yol değil. Baban yaşlı, ben yaşlı artık hasretine dayanamıyoruz. HDP'den ve PKK'dan biz çocuklarımızı istiyoruz. Yılının başı HDP'dir. Kaç yıldır çocuklarımızdan haberimiz yok. Kendi çocukları okuyor geziyor, bizim çocuklarımızı ise dağa kaçırdılar. Gelin oğlum onlara kanmayın onlar yılanın başıdır. Onlar Amerikan'ın askerleridir. Gelin devletimize teslim olun" dedi.

Baba Alaattin Koçhan ise HDP'nin oğlunu kandırarak Bursa'dan Diyarbakır'a götürdüğünü ifade ederek, "HDP oğlumu Bursa'dan kandırarak Diyarbakır'a götürdü. Orada PKK'ya üye yaptılar. Boş bir davanın peşine düşmüşler. Devlet onlara aman vermiyor. Bizim çocuklarımızı götürüp dağda bayırda taşların altında süründürüyorlar. HDP ve PKK bizim çocuklarımızı göndersin. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Kendi çocukları üniversitelerde okuyup daha iyi yerlerde yaşıyor. Bize bu zulmü çekmeye hakları yoktur. Ersin oğlum sesimi duyuyorsan çık gel, dayanacak gücümüz kalmadı" şeklinde konuştu.