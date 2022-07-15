ACİL SERVİS ÖNÜNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DARBETTİLER - Haberler

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ACİL SERVİS ÖNÜNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DARBETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MARDİN'de, Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne araçlarını park eden hasta yakınları, aracın plakasının fotoğrafını çeken güvenlik görevlisini darbetti.

MARDİN'de, Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne araçlarını park eden hasta yakınları, aracın plakasının fotoğrafını çeken güvenlik görevlisini darbetti. Beyaz kod verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik görevlisi N.G.?nin şikayeti üzerine hasta yakınlarını gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerine Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde yaşandı. Hasta yakınları, geldikleri aracı acil servisin önüne park ederek hastaneye girdi. Aracın kaldırılması için anons yapılmasına rağmen kimsenin gelmemesi üzerine hastanenin güvenlik görevlisi N.G., plakasından sahibinin iletişim bilgilerine ulaşmak için aracın fotoğrafını çekti. Aracın plakasının çekildiğini gören 10 kişilik bir grup hasta yakını ise güvenlik görevlisi N.G.'yi darbetmeye başladı. Beyaz kod verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. N.G. saldırganların elinden kurtarılırken, hasta yakınları ise şikayet üzerine gözaltına alındı.

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