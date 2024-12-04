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Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda 'Fermuar Sistemi' Uygulamalı Tanıtıldı

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda 'Fermuar Sistemi' Uygulamalı Tanıtıldı
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Ardahan'da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, ambulansların nasıl öncelikli hale getirilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Vali Hayrettin Çiçek, acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ardahan'da, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" sloganıyla düzenlenen kampanya uygulamalı tanıtıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan Devlet Hastanesi Kavşağı'nda Erzurum istikametine doğru düzenlenen uygulamada, acil sağlık hizmetlerinin, teşkilatlanması, güçlendirilmesi, il ve ülke genelinde yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

İçinde bulunan haftanın 1-7 aralık Acil Sağlık Hizmetleri haftası olduğuna değinen Çiçek, şunları kaydetti:

"Biraz önce yaptığımız uygulama ile emniyet şeridi olmayan, iki ve üzeri şeritli olan yollarda ambulanslara nasıl yol verilmesi gerektiğini uygulamalı olarak yaptık. Bunun önemli olması, uygulamalı olarak yapılmasıdır. Özellikle acil durumlarda olay yerine intikal etmesi gereken bir ambulansa vatandaşlarımızın nasıl yol vermesi gerektiği konusunda bilinçli olmaya davet ediyorum."

İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu da uygulamalı yapılan etkinliğin önemine değinerek, söz konusu uygulamanın acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinde önemli altyapı olduğunu ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, diğer ilgililer ve sürücülerin katıldığı etkinlik, kavşakta yoğunlaşan araçların siren çalan ambulansa yol vermesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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