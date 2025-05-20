Acil Organ Nakli: Kalp Grefti Kayseri'den İstanbul'a Ulaştırıldı

Acil Organ Nakli: Kalp Grefti Kayseri'den İstanbul'a Ulaştırıldı
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçak, Kayseri'den alınan kalp greftini acil organ nakli bekleyen bir hastaya ulaştırmak üzere İstanbul'a başarıyla nakletti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Kayseri'den alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere İstanbul'a ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Kayseri'den İstanbul'a kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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