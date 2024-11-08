Acil Organ Nakli İçin Uçakla Greft Taşındı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı ait ambulans uçakla acil organ nakli bekleyenler için Adana'dan İstanbul'a böbrek ve kalp grefti ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçak ile 7 Kasım'da acil organ nakli bekleyen vatandaşlarımız için Adana'dan İstanbul'a böbrek ve kalp grefti başarıyla ulaştırıldı." ifadesi yer aldı.