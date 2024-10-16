Acil Organ Nakli İçin TSK Uçakları Kullanıldı
Milli Savunma Bakanlığı, acil organ nakli bekleyen iki hasta için kalp ve akciğer greftlerini Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklarla taşıdı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli bekleyen 2 kişi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçaklarla Konya'dan Antalya ile İstanbul'a kalp ve akciğer grefti taşındığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Acil organ nakli bekleyen 2 vatandaşımız için Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait B-200 tipi uçak ile Konya'dan Antalya'ya kalp grefti, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile de Konya'dan İstanbul'a akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."
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