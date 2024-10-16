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Acil Organ Nakli İçin TSK Uçakları Kullanıldı

Acil Organ Nakli İçin TSK Uçakları Kullanıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, acil organ nakli bekleyen iki hasta için kalp ve akciğer greftlerini Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklarla taşıdı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli bekleyen 2 kişi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçaklarla Konya'dan Antalya ile İstanbul'a kalp ve akciğer grefti taşındığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Acil organ nakli bekleyen 2 vatandaşımız için Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait B-200 tipi uçak ile Konya'dan Antalya'ya kalp grefti, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile de Konya'dan İstanbul'a akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

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