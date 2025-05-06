Acil Organ Nakli Hava Yolu ile Gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile Samsun'dan Ankara'ya organ nakli yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Samsun'dan Ankara'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, fotoğraflara da yer verildi.