Açıkdil, Kula'daki Çalışmaları İzleyicilere Aktardı

MANİSA (Bültenler) - Açıkdil, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kula tarihi çarşısında yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları, Dr. Aris Evi ve Jeopark Ziyaretçi Merkezi projeleri hakkında bilgiler verdi.

Manisa TV ekranlarında yayınlanan Seher Onay ile Her Şey Sizin İçin programı, Kula'da hazırlanan programla izleyicilerin beğenisine sunuldu. Programın bu haftaki konuğu Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil oldu. Açıkdil, programın ilk bölümünde Kula tarihi çarşısında yapılan sokak sağlıklaştırma projesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda yaklaşık 5 ay önce çalışmaların başladığını belirten Açıkdil, "Kula tarihi çarşısında geleneksel yapıyı değiştirmeden, bina cephelerini restore ediyoruz. Bu projemiz, 7 milyon liraya ihale edildi. Kula'daki tarihi canlandırmamız lazım. Mayıs ayı içerisinde buradaki çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz. Çalışma kapsamında binaların dış cepheleri ve çatıları yenileniyor" dedi.

Dr. Aris Evindeki Çalışmalar İncelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, programda Kula'da Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırması yapılan ve sonrasında Kula Belediyesi'ne tahsisi gerçekleştirilen Dr. Aris Evi hakkında izleyicileri bilgilendirdi. Açıkdil, "Kula'da satın almak üzere çeşitli evlerin tespitini yapmıştık. Bu tespiti Başkanımız Cengiz Ergün'e sunduk. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 adet ev satın alındı. Mimari yapı bozulmadan restorasyonları gerçekleştirdik. Daha sonra bu evlerin Kula Belediyesi'ne tahsisini yaptık. Dr. Aris Evi, şu anda halı evi olarak düzenlendi. Kula'da halıcılık da eski mesleklerden bir tanesi. Burada hem halıcılık yaşatılacak hem de öğrenciler meslek edinecek" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Jeopark Ziyaretçi Merkezini Tanıttı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, programın son bölümünde Kula Salihli Jeoparkı için yapım çalışmaları sürdürülen Jeopark Ziyaretçi Merkezini tanıttı. Projede çelik imalatların yapımının devam ettiğini belirten Açıkdil, "Jeopark Ziyaretçi Merkezi projesi, Temmuz ayında ziyarete açılacak. Müzesi, seminer salonu, kafeteryası, hediyelik eşya salonu, yönetim odası bulunacak. Ziyaretçilere volkanik yapı hakkında ilk olarak burada bilgi verilecek, sonra da lav akıntılarının arasındaki yaklaşık iki kilometrelik yürüyüş yollarını ziyaret edecekler" ifadelerini kullandı.