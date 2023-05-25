'AÇIK YAPIT' LONDRA TASARIM BİENALİ'NDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

SANATÇI Melek Zeynep Bulut'un eseri 'Açık Yapıt', Londra Tasarım Bienali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

'Açık Yapıt'ın Beyoğlu'nda gerçekleşen tanıtımında konuşan Melek Zeynep Bulut, "Açık yapıt '2023 London Design Bienal' için kurguladığımız bir performatif mekan. Birçok disiplinin kendi içerisinde bir arada ilerlediği bir tasarım kurgusu var. İnsanlığın yeni bir bilinç eşiğinde olduğu ve bununla ilgili nasıl bir farkındalık sağlayacağımıza dair bir metin çalıştık. Çok severek ürettik. Onlarca kişinin emeği var. Deprem sonrası çok elim bir sürecin neticesinde ürettiğimiz bir proje oldu. O yüzden yüklediğimiz anlam çok büyük" dedi.

"BİRÇOK DİSİPLİNİN BİR ARADA İLERLEDİĞİ BİR TASARIM KURGUSU VAR"

DİLERİM ÜLKEMİZE DE GURUR KAYNAĞI OLACAK NETİCELER ALIRIZ

AÇIK YAPIT

MELEK ZEYNEP BULUT

1989 İstanbul, Beyoğlu doğumlu sanatçı, resim ve heykel temelli eğitiminin ardından mimarlık ve tasarım alanında lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. Halen, hem İstanbul hem de Paris'te multidisipliner bir stüdyo olarak üretimlerini sürdürmekte. Mimar ve sanatçı Melek Zeynep Bulut; mimarlık, heykel, psikoloji ve davranış bilimlerini sentezleyerek çalışmalarına devam ediyor.