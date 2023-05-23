Açık Veri Zirvesi 'veri yoksa kriz var' temasıyla depreme odaklanıyor

Açık Veri ve Teknoloji Derneği'nin bu yıl 3'üncü kez düzenlediği Açık Veri Zirvesi'nde 'Veri yoksa kriz var' temasıyla afet ve deprem konusu gündeme taşınıyor.

Açık Veri ve Teknoloji Derneği'nin bu yıl 3'üncü kez düzenlediği Açık Veri Zirvesi'nde 'Veri yoksa kriz var' temasıyla afet ve deprem konusu gündeme taşınıyor. 25 Mayıs'ta çevrim içi ortamda düzenlenecek konferans, afet ve açık veri uzmanlarını bir araya getiriyor.

Beş farklı oturumda 17 uzman ismin söz alacağı etkinlikte açık veri kullanımının; sel, yangın ve özellikle deprem gibi acil durumlar öncesinde planlamada, sonrasında organizasyon ve dayanışmada, afet anında ise nasıl hayati önem taşımakta olduğunu 'Veri yoksa kriz var' temasıyla ele alınacak.

"ZİRVE, 25 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ 10.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK"

Dr. Fatih Sinan Esen'in yönetimindeki açılış panelinde Prof. Dr. Cenk Yaltırak ve AVTED Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Eren, veri eksikliğinin hangi krizlere yol açabileceği konuşacak. Takip eden oturumlarda ise veri temelli kamu yönetimi ve şehircilik, arama-kurtarma ve bireysel olarak hayatta kalma, kesintisiz iletişim ve doğru bilgiye erişim, yardım ve dayanışma organizasyonları ile kritik verilerin korunması başlıkları, sivil toplum ve kamu temsilcileri tarafından tartışılacak.

Türkiye'nin açık veri alanında uzman akademisyenleri, hukukçuları, kamu ve özel sektör çalışanlarının bir araya geleceği Açık Veri Zirvesi, 25 Mayıs Perşembe günü 10: 00-16: 00 saatleri arasında gerçekleşecek.

AFAD, Marmara Belediyeler Birliği, TÜRKSAT, AKUT, İHH, AWS, Açık Yazılım Ağı, bu yılki etkinliğin paydaşları olarak konferansta yer alacak.

Program

I. Oturum 10.00 - 10.50 - Açılış: Veri Yok İse Kriz Var!

Dr. Fatih Sinan Esen / Moderatör / Araştırmacı

Prof. Dr. Cenk Yaltırak / İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Bilal Eren / Açık Veri ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

II. Oturum 11.00 – 11.50 - Deprem Öncesi Açık Veri Kullanımı

Dr. Ahmet Kaplan / Moderatör / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ali Tatar / Afet Bilgi Bankası / Afad Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu / Kamu ve Açık Veri / Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Fatih Gündoğan / Veri Temelli Şehircilik ve Yapılanma / Tekhnelogos Genel Müdürü

III. Oturum 13.00 - 13.50 - Deprem Anı Açık Veri Kullanımı

Fatih Kadir Akın / Moderatör / Uzman Yazılım Mühendisi

Zeynep Yosun Akverdi / Arama – Kurtarma ve Veri / Akut Başkanı

Eser Özvataf / Teknolojik Deprem Çantası / Açık Yazılım Ağı Gönüllüsü

IV. Oturum 14.00 - 14.50 - Deprem Anı Açık Veri Kullanımı

Cem Sünbül / Moderatör / Teknoloji Gazetecisi

Hasan Hüseyin Ertok / İletişim Teknolojileri / Türksat Genel Müdürü

Mehmet Akif Ersoy / Doğru Bilgi ve Dezenformasyon / Gazeteci

Akan Abdula / Doğru İletişim / Futurebrıght Kurucusu

V. Oturum 15.00 - 15.50 - Deprem Sonrası Açık Veri Kullanımı

Gülşen Okşan Kömürcü / Moderatör / Avukat – Arabulucu

Ömer Kars / Yardım ve Organizasyonlarda Veri / İhh Afet Yönetiminden Sorumlu Yk Üyesi

Berrin Mumcu Özselçuk / Kritik Veriler ve Güvenlik / Amazon Ws Kamu Sektörü Ülke Müdürü

Kapanış: 16.00