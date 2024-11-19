Açık Radyo İnternet Yayınına Dönüyor

(ANKARA) - Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Tuncay Keser, RTÜK tarafından karasal yayın lisansı iptal edilen ve yayınları durdurulan Açık Radyo'nun internet radyo yayın lisans talebinin kabul edildiğini duyurdu.

RTÜK, "Ermeni soykırımı" söylemi nedeniyle Açık Radyo'nun yayın lisansını iptal etmiş ve radyonun karasal yayını 16 Ekim'de kesilmişti. Açık Radyo, şimdi 'Apaçık Radyo' adıyla internet radyosu olarak geri dönüyor.

RTÜK üyesi Tuncay Keser, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; Açık Radyo'nun internet sitesine lisans verildiğini duyurdu. Keser, paylaşımında, "RTÜK tarafından karasal yayın lisansı iptal edilen ve yayınları durdurulan Açık Radyo internet ortamında döndü. http://apacikradyo.com.tr sitesinin internet radyo yayın lisans talebi, bugün yapılan toplantıda oy birliğiyle kabul edildi" ifadelerini kullandı.