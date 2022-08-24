AÇIK PENCEREDEN GİRİP HIRSIZLIK YAPTILAR

ZEYTİNBURNU'NDA 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki daireye, açık bırakılan pencereden giren iki şüpheli hırsızlık yaptı.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 117. Sokak'ta 22 Ağustos Pazartesi günü sabah 06.00 sıralarında 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede hırsızlık oldu. Penceresi açık olan daireye tırmanarak giren şüpheli, kısa süre sonra evdeki değerli eşyaları koyduğu çantayı, sokakta gözcülük yapan suç ortağına attı. Hırsızlık şüphelisi yine aynı pencereden atlayarak kaçtı. Edinilen bilgiye göre ev sahipleri uyurken yaşanan hırsızlık olayında, telefon ve bilgisayar gibi değerli eşyalar çalındı. Ev sahipleri eşyalarının eksik olduğunu farkedince polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerde

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