Açık kasa kamyonette tehlikeli yolculuk

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA ÜMRANİYE TEM Otoyolunda açık kasa kamyonette bir grubun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolculuk yapanların rahat tavırları ve kamyonet trafikte seyir halindeyken kasadakilerin zaman zaman ayağa kalkarak yer değiştirmesi dikkat çekti.

Görüntüler 17 Temmuz Pazartesi Ümraniye TEM Otoyolu Edirne istikametinde kaydedildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde seyir halinde olan 34 UY 5606 plakalı kamyonetin kasasında çok sayıda yolcunun olması dikkat çekti. Tehlikeli yolculuk, trafikteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin kasasında 10-15 kişinin yolculuk yaptığı, bazılarının kamyonetin kasanın demirlerine oturduğu, yolculuk yapanların tehlikeye rağmen ayağa kalkarak yer değiştirdiği görüldü. Kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu.