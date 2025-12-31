Haberler

Kalp ameliyatının ardından taburcu edilen hasta evine dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti

Güncelleme:
Batman'da açık kalp ameliyatı geçiren 51 yaşındaki Abdulvehap Yılmaz, taburcu olduktan sonra Siirt'teki evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kazada, Yılmaz'ın babası ve diğer yolcular yaralandı, ancak baba Mehmet Yılmaz hastanede hayatını kaybetti.

Batman'da özel bir hastanede açık kalp ameliyatı olduktan sonra taburcu edilen kişi, Siirt'teki evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Abdulvehap Yılmaz'ın (51) kullandığı 35 COE 204 plakalı otomobil, Siirt- Batman kara yolunun Kezer mevkisinde kar yağışı nedeniyle yol açma çalışması yapan kar küreme aracına çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan babası Mehmet (78) ile Sadık (52), Abdurrakip (44) ve Bahattin Yılmaz (39) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Mehmet Yılmaz'ın geçen hafta Batman'daki özel bir hastanede açık kalp ameliyatı olduğu, taburcu edildikten sonra Siirt'teki evine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
