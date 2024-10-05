Açık Holding ve Kocaeli Üniversitesi'nden iş birliği

AÇIK Holding bünyesinde eğitim sunan Açık Akademi, Kocaeli Üniversitesi ile iş birliği yaptı. Proje kapsamında Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine 'Veri Merkezi Sistemleri' dersi verilecek. Türkiye'de alanında uzman, nitelikli mezunlar kazandırmayı hedefleyen iş birliği kapsamında öğrencilere akademik danışmanlık hizmetleri, ulusal ve uluslararası proje destek programlarından yararlanma imkanı sağlanacak.

Proje kapsamında Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine verilecek 'Veri Merkezi Sistemleri' dersi için Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Açık Holding Yönetim Kurulu Başkanı & CEO'su Yüksel Açık bir araya gelerek, Umuttepe Kampüsü'nde imza attı. Açık Holding bünyesindeki Açık Akademi'nin eğitmenleri tarafından öğrencilere yüz yüze ve online olarak 14 hafta boyunca eğitim verilecek.

Açık Holding ve Kocaeli Üniversitesi, ortak Ar-Ge çalışmaları, araştırma projeleri, akademik çalışmalar, öğrenci stajları ve kariyer gelişimine yönelik etkinlikler gibi birçok alanda iş birliği yapacak. Proje kapsamında, akademik danışmanlık hizmetleri, ulusal ve uluslararası proje destek programlarından yararlanma gibi imkanlar sunulacak. Bu iş birliği ile hem akademik dünyanın gelişimine hem de sanayinin inovasyonuna önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.

DERS MÜFREDATI

Mühendis adaylarının veri merkezi sektörüne dair farkındalığını sağlamak ve uzmanlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla planlanan dersin müfredatında; veri merkezi standartlarından, enerji yönetimine, beyaz alan bütünleşik yönetiminden veri merkezi tasarımına kadar veri merkezi projelerinin tüm disiplinlerini kapsayıcı bir eğitim verilecek. Sektörde aktif olarak yer alan ve lider şirketlerin veri merkezi projelerine imza atan eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerde, öğrencilere pratik ve teorik bilgiler bir arada sunularak, derslere katılım gösteren genç mühendislerin iş yaşamında bir adım önde olması hedefleniyor.

'ÖĞRENCİLERİN KARİYER YOLCULUĞUNUN EN BAŞINDA PUSULA GÖREVİ ÜSTLENİYORUZ'

Proje ile sektöre yetkin mühendisler kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Açık Holding Yönetim Kurulu Başkanı & CEO'su Yüksel Açık, "Dünyada ve Türkiye'de yaşanan dijital dönüşümle veri merkezlerine olan ihtiyaç hızla arttı ve Açık Holding olarak bünyemizdeki şirketlerimizle bu alanda özel olarak uzmanlaşarak anahtar teslim projeleri hayata geçirdik. Veri merkezi projeleri yüksek mühendislik çözümleri gerektirdiğinden dolayı diğer endüstriyel yapılardan farklı dinamikler gerektiriyor ve her geçen gün sektörde deneyimli iş gücüne daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Ülkemizin köklü bir üniversitesi olan Kocaeli Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışan ihtiyacını giderecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sektörün geleceğini emanet edeceğimiz genç mühendislerin eğitim yolculuğuna katkı sağlamak bizim için büyük bir onur" dedi.

'ONLARI İŞ HAYATINA HAZIRLAYACAĞIZ'

Projenin amaçlarına değinen Yüksel Açık, şunları ekledi:

"Açık Holding olarak veri merkezi sektöründe en çok tercih edilen şirketlerden biri olduk ve birbirinden değerli isimlerle veri merkezi projeleri hayata geçirirken gördük ki; elimizdeki bilgi ve deneyimi, öğrencilerle paylaşarak sektörün geleceğine yatırım yapabiliriz. Sektöre karşı sorumluluk duygusuyla yola çıktık ve bünyemizdeki Açık Akademi aracılığıyla bu gurur duyduğum projeyi başlattık. Türkiye'nin iyi bir üniversitesinde mühendislik eğitimi alan öğrencilere sektörde bizzat çalışan, işi sahada deneyimlemiş profesyonellerden eğitim alma imkanı sunarak; teknik bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlıyor ve küresel ölçekte büyüyen bir sektörde yer almalarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Eğitim sonunda öğrencilere staj imkanları da sunarak işi yerinde deneyimleme imkanı tanıyacağız. Öğrencilerin kariyer yolculuğunun en başında onlara pusula olma görevi üstlenerek, iş hayatına hazırlayacağız."

'DAHA FAZLA PROFESYONELE VE YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇISINA İHTİYAÇ DUYULUYOR'

Veri merkezi projelerinde mühendislik fakültelerindeki birçok bölümün çalışabilme potansiyeli olduğunu ifade eden Açık, " Veri merkezleri geniş bir alanda kariyer imkanı sunuyor. İklimlendirme, otomasyon, tasarım, planlama, enerji yönetimi gibi pek çok prensibin bir arada olduğu bu yapılarda, her geçen gün daha fazla profesyonele ve yenilikçi bakış açısına ihtiyaç duyuluyor" dedi.

REKTÖR: KARİYERLERİNE KATKI SAĞLAMAYI GÖREV OLARAK BİLİYORUZ

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise iş birliğine yönelik şunları ifade etti:

"Öğrencilerimizin güncel teknolojilerle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek için sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Veri merkezi sektörünün mühendislik açısından önemini biliyor ve sektörde global anlamda uzmanlaşan Açık Holding ile hayata geçirdiğimiz proje sayesinde, öğrencilerimizin veri merkezi konusunda uzmanlaşma fırsatı bulacağına inanıyoruz. Üniversite yıllarında iş hayatına hazırlanan öğrencilerimizi sektörün öncü isimleriyle bir araya getirerek, kariyerlerine katkı sağlamayı görev olarak biliyoruz. Açık Holding'e bağlı Açık Akademi ile yaptığımız iş birliği sayesinde öğrencilerimizin eğitim hayatını inşa ederken, sektörel deneyim kazanmasını sağlıyoruz. İnanıyorum ki derse katılım gösteren ve ileride mezunlarımız olacak öğrenciler, ülkemizin dijital geleceğine katkıda bulunarak, sektörün en çok aranan isimleri arasında yer alacak. Altı farklı sektörde küresel ölçekte faaliyet gösteren Açık Holding'in bu değerli girişimi, nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunarak ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine ivme kazandıracaktır. Ülkemizdeki iş gücünü olumlu yönde etkileyecek bu proje, genç mühendisler için önemli kariyer fırsatları sunma potansiyeline sahip."