Açık Hava Operası "Prenses Wencheng" Tibet'te 10 Yıldır Sahnede - Haberler

LHASA, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nde Tang Hanedanlığı'ndan (618- 907) bir prensesinin hayatını anlatan açık hava operası, Perşembe günü onuncu yıl gösterisine başladı. "Prenses Wencheng" ilk kez 2013'te Tibet'in merkezi Lhasa'da sahnelenmiş ve o zamandan bu yana Potala Sarayı ve Jokhang Tapınağı gibi başka önemli yerlerlerde de sahnelenerek zirvede kalmıştı. 90 dakikalık gösteri, 1300 yıl önce Tibet Kralı Songtsen Gampo ile evlenmek için Chang'an'dan (bugünkü Xi'an şehri) bütün yolu aşarak buraya gelen Prenses Wencheng'in hikayesini anlatıyor.

Operanın müdür yardımcısı Palkyi, gösterinin yakınlarda bulunan köylüler için önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini, yaklaşık 800 kişilik oyuncu ekibinin yüzde 90'ından fazlasının yerel çiftçiler ve çobanlar olduğunu söyledi. Organizatörlere göre, bu opera ilk sahnelenişinden beri 1.500'den fazla kez oynandı ve 3 milyondan fazla turisti tiyatroya ve çevredeki galeriler ile sanat ve tasarım mağazaları gibi alanlara çekti. Opera çoğunlukla Lhasa'da en yoğun turizm sezonunda günlük olarak sahneleniyor. Palkyi'ye göre, hava ve salgın kontrol koşullarının izin vermesi ihtimali göz önünde bulundurulduğunda bu yıl performans sezonunun Kasım ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Xinhua / Güncel