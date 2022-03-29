Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izin süreleri uzatıldı - Haberler

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Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izin süreleri uzatıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADALET Bakanlığı'nca açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 2 ay uzatıldığı açıklandı.

ADALET Bakanlığı'nca açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 2 ay uzatıldığı açıklandı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilenlerin Covid-19 izin sürelerinin uzatıldığı belirtildi. Buna göre izin sürelerinin, 31 Mart 2022'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Koronavirüs, İnfaz, Güncel, Haberler

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