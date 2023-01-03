Acı Europe: Çin'den Gelenlere Seyahat Kısıtlaması Uygulanmasının 'Bilimsel Dayanağı Yok'

ACI Europe, uluslararası seyahat kısıtlamalarının Kovid-19 ve onun çok sayıda endişe verici varyantının (VOC) yayılmasını önlemedeki yetersizliğinin, gerek Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) gerekse Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tartışmasız bir şekilde...

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda kapatılmış bir test merkezi görülüyor, 18 Mart 2022. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

ACI Europe, uluslararası seyahat kısıtlamalarının Kovid-19 ve onun çok sayıda endişe verici varyantının (VOC) yayılmasını önlemedeki yetersizliğinin, gerek Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) gerekse Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tartışmasız bir şekilde kabul edildiğinin altını çizdi.

PARİS, 3 Ocak (Xinhua) -- Uluslararası Havalimanları Konseyi Avrupa şubesi (ACI Europe), geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, Çin'den gelen yolculara sistematik bir şekilde kalkış öncesi veya varış sonrası test yaptırılmasının "ne bilimsel olarak haklı sebeplere dayandığını ne de risk-odaklı olduğunu" söyledi.

Kuruluş 31 Aralık 2022 tarihli basın açıklamasında, "Avrupa Birliği (AB) içinde ve dünya genelinde bir dizi devletin tek taraflı olarak sağlıkla ilişkili seyahat şartları uygulaması şeklindeki hareketlerinden üzüntü duyduğunu" belirtti.

Açıklamada, "Bu tek taraflı hareketler geçtiğimiz üç yılda edinilen tüm deneyim ve delillerle tezat teşkil etmektedir" denilerek, "Bu seyahat kısıtlamalarının işe yaramayacağı" ifadesine yer verildi.

Çin'in başkenti Beijing'in Chaoyang bölgesinde 86 yaşındaki bir bölge sakinine Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu yapan bir sağlık çalışanı görülüyor, 13 Ocak 2022. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

ACI Europe, uluslararası seyahat kısıtlamalarının Kovid-19 ve onun çok sayıda endişe verici varyantının (VOC) yayılmasını önlemedeki yetersizliğinin, gerek Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) gerekse Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tartışmasız bir şekilde kabul edildiğinin altını çizdi.

Kuruluşa göre devletlerin virüsün durumu ve kontrolü konusunda tetikte olmaya devam etmeleri gerekiyor ancak buradaki odak noktası seyahat kısıtlamaları yerine, muhtemel yeni Kovid-19 varyantlarının tanımlanması ve bunların izlenmesi için genom dizilemeyi artırmak olmalı.

ACI Europe'un basın açıklamasında, "AB Sağlık Komiseri (Stella) Kyriakides'in bu hafta başlarında üye ülkelere gönderdiği bir mektupta da istenildiği gibi, böyle bir yaklaşım, yolcuların test edilmesini gerektirmez, havalimanlarındaki atık suların test edilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir" denildi.

Açıklamada ACI Europe Genel Müdürü Olivier Jankovec, "Bilimsel gerçeklere dayanmayan, gerekçesiz ve koordinasyonsuz seyahat kısıtlamaları karmaşasına bir kez daha dalıyoruz" yorumunu yaptı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda dış hatlar geliş alanında yürüyen yolcular görülüyor, 18 Mart 2022. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)