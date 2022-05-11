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Acente çalışanları turnuvada buluştu

AA - Ayşe Yıldız - Güncel
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Acente çalışanları turnuvada buluştu

Antalya'da acente çalışanlarına yönelik düzenlenen "15. Bowling Turnuvası"na 24 takım katıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da acente çalışanlarına yönelik düzenlenen "15. Bowling Turnuvası"na 24 takım katıldı.

Antalya Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD) tarafından organize edilen turnuvada, sigorta alanında faaliyet gösteren çalışanlar bir araya geldi.

Üyeler, bowling oynayarak hem eğlendi hem de yarıştı.

ANSAD Başkanı İbrahim Düzenli, yaptığı açıklamada, derneklerinin 338 üyesiyle güçlenerek büyüdüğünü belirterek, üyelere hem moral vermek hem de birlik beraberliğin pekişmesi için turnuva düzenlediklerini ifade etti.

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Sigorta, Antalya, Güncel, Haberler

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