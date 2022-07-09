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"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da kurban kesimi sırasında yaralanan kişiler hastanelik oldu.

Bolu'da kurban kesimi sırasında yaralanan kişiler hastanelik oldu.

Kent merkezinde kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, kesim sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle kendilerini yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine şua ana kadar 16 kişi kendisini yaralayarak hastaneye başvurdu.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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