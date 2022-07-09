"Acemi kasaplar" hastanelik oldu
AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen yaralı vatandaşlar ÇORUM - Çorum'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen yaralı vatandaşlar ÇORUM - Çorum'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.
AA / Kemal Ceylan - Güncel