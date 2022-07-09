"Acemi kasaplar" hastanelik oldu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen yaralı vatandaşlar ÇORUM - Çorum'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen yaralı vatandaşlar ÇORUM - Çorum'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu. AA / Kemal Ceylan - Güncel Hitit Üniversitesi Çorum Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.