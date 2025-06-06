Acemi Kasaplar Hastanelere Akın Etti

Acemi Kasaplar Hastanelere Akın Etti
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Kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerde tedavi edildi. Genellikle el, kol ve bacak yaralarıyla başvuranların tedavileri tamamlandı.

ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

Kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler, hastanelere başvurdu. Hastaneye gelenlerin genellikle elinden, kolundan ve bacağından yaralandığı görüldü. Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleleri yapılanlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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