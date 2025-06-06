Acemi Kasaplar Bayramda Hastanelik Oldu

Acemi Kasaplar Bayramda Hastanelik Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Kurban Bayramı'nın ilk günü acemi kasaplar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu. Kurbanlarını keserken yaralanan vatandaşlar, hastanelerde tedavi olduktan sonra evlerine döndü.

Acemi kasaplar acil servilerde yoğunluk oluşturdu

ERZURUM - Erzurum'da Kurban bayramının ilk gününde acemi kasaplar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.

Erzurum'da kurbanlarını keserken yaralanan vatandaşlar Şehir Hastanesi, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin acil servislerine başvurdu. Kurbanlarını taşırken ve etleri keserken yaralanan vatandaşlar, tedavilerinin ardından evlerinin yolunu tuttular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ERTUĞRUL POLAT - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri

Facia resmen geliyorum demiş! İhmaller zinciri ortaya çıktı
Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi

Ülke felaketi yaşıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, 39 okul kapatıldı
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.