Acemi Kasaplar Bayramda Hastanelik Oldu
Erzurum'da Kurban Bayramı'nın ilk günü acemi kasaplar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu. Kurbanlarını keserken yaralanan vatandaşlar, hastanelerde tedavi olduktan sonra evlerine döndü.
Acemi kasaplar acil servilerde yoğunluk oluşturdu
ERZURUM - Erzurum'da Kurban bayramının ilk gününde acemi kasaplar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.
Erzurum'da kurbanlarını keserken yaralanan vatandaşlar Şehir Hastanesi, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin acil servislerine başvurdu. Kurbanlarını taşırken ve etleri keserken yaralanan vatandaşlar, tedavilerinin ardından evlerinin yolunu tuttular.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ERTUĞRUL POLAT - Güncel