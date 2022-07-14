Acarlar Longozu, ziyaretçilerini beyaz nilüferleriyle karşılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Acarlar Longozu, ziyaretçilerini beyaz nilüferleriyle karşılıyor

AA - Mehmet Karakaş - Güncel
 - Güncelleme:
Acarlar Longozu, ziyaretçilerini beyaz nilüferleriyle karşılıyor

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı Acarlar Longozu'na gelen ziyaretçiler, beyaz nilüferler eşliğinde doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı Acarlar Longozu'na gelen ziyaretçiler, beyaz nilüferler eşliğinde doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Kara Su ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan, 24 kilometrekarelik alanıyla 200'e yakın yerli ve göçmen kuş türünün barındığı longoz, çeşitli balıklara da ev sahipliği yapıyor.

Beyaz nilüferlerin açtığı longoza şehir içinden ve dışından vakit geçirmeye gelenler, yürüyüş yolları sayesinde su, yeşillik ve hayvanların oluşturduğu ahengi gözlemleme fırsatı buluyor.

Tekirdağ'dan gelen Berra Bulut, AA muhabirine, nilüferleri görünce çok şaşırdığını belirterek, "Sanki suyun üzerinde dans ediyorlar, gerçekten çok hoşumuza gitti. Doğası çok harika, bir sürü kuş türü var." diye konuştu.

İstanbul'dan longoza gelen Merve Sür de alanda harika yürüyüş parkurunun bulunduğunu söyledi.

Suyun üzerinde açan nilüferlerin harika göründüğünü dile getiren Sür, "Bu güzel yeri herkesin gelip görmesi gerekiyor. Yürüme yolları güzel, kafeteryaları güzel, insan gezdikten sonra rahatça dinlenebiliyor." dedi.

İstanbul'dan kente gelen Saniye Yörük ise yürüyüş yollarının uzatılmasının ziyaretçiler için çok iyi olduğunu ifade etti.

AA / Mehmet Karakaş - Güncel

İstanbul Türkiye su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title