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Acara bölgesinin başkenti Batum, turizmde yükselen bir değer olmayı hedefliyor

Güncel Haberler

Son yıllarda inanılmaz bir değişim yaşayan, Gürcistan'ın özerk cumhuriyeti Acara'nın başkenti Batum her şeyini turizme yatırarak Avrupa'nın yükselen turist destinasyonlarından biri haline geldi.

Son yıllarda inanılmaz bir değişim yaşayan, Gürcistan'ın özerk cumhuriyeti Acara'nın başkenti Batum her şeyini turizme yatırarak Avrupa'nın yükselen turist destinasyonlarından biri haline geldi.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Gürcistan turist Güncel Haberler

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