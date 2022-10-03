Acara bölgesinin başkenti Batum, turizmde yükselen bir değer olmayı hedefliyor
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Son yıllarda inanılmaz bir değişim yaşayan, Gürcistan'ın özerk cumhuriyeti Acara'nın başkenti Batum her şeyini turizme yatırarak Avrupa'nın yükselen turist destinasyonlarından biri haline geldi.
Son yıllarda inanılmaz bir değişim yaşayan, Gürcistan'ın özerk cumhuriyeti Acara'nın başkenti Batum her şeyini turizme yatırarak Avrupa'nın yükselen turist destinasyonlarından biri haline geldi.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel