Aç Kurt, Çiftliğe Saldırarak Danaya Zahmet Verdi
Kayseri'de aç kalan bir kurt, büyükbaş hayvan çiftliğini basarak bir danaya saldırdı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve dananın kurtulmaya çalışmasına rağmen telef olduğu bildirildi.
Aç kurt çiftliği basıp danaya böyle saldırdı
KAYSERİ - Kayseri'de aç kurdun büyükbaş hayvan çiftliğini basarak danaya saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde geçtiğimiz 7 Ocak'ta meydana gelen olayda; aç kalan bir kurt çiftliği bastı. Büyükbaş hayvanların bulunduğu alandaki danayı gözüne kestiren kurt, saldırdı. Saldırıya uğrayan dana uzun süre kurtulmak için çaba gösterse de, telef olduğu öğrenildi.
Yaşanan olaylarda çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı.