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Aç kalan yaban domuzu yerleşim yerlerine indi

İhlas Haber Ajansı - Özkan Olcay - Güncel
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Aç kalan yaban domuzu yerleşim yerlerine indi Bitlis'in Ahlat ilçesinde kış şartlarında doğada yiyecek bulamayan yaban domuzu yerleşim alanının yakınına kadar indi.

BİTLİS (İHA) - Aç kalan yaban domuzu yerleşim yerlerine indi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde kış şartlarında doğada yiyecek bulamayan yaban domuzu yerleşim alanının yakınına kadar indi.

Ahlat-Malazgirt karayolunda gece saatlerinde seyir eden Erbabi Bildirici isimli sürücü, Çukurtarla köyü yakınında kara yolunda yaban domuzu ile karşılaştı. Yaban domuzunu ilk başta fark edemediğini belirten Erbabi Bildirici, "İlk başta gördüğüm yaban domuzunu köpek veya kurt olduğunu zannettim. Sonra yaklaştıkça yaban domuzu olduğunu fark ettim. Ben araçla oda koşarak belli bir süre beraber yolculuk ettik ve o anları cep telefonumla görüntüledim" dedi.

Aç kalan yaban domuzu yerleşim yerlerine indi

Aç kalan yaban domuzu yerleşim yerlerine indi

Aç kalan yaban domuzu yerleşim yerlerine indi

İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Güncel

Bitlis, Güncel, Haberler

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