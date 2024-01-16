Aç kalan yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine indi

VAN'ın Erciş ilçesinde aç kalan yaban domuzu sürüsü, ilçe merkezindeki kenar mahalleye inerek, yiyecek aradı. O anlar ise bir esnafın cep telefon kamerasına yansıdı.

Erciş'te aç kalan 15 yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine inmeye başladı. İlçeye bağlı Örene Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde görüntülenen yaban domuzu sürüsü, bir süre çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.Yiyecek arayan domuz sürüsü ile karşılaşan esnaf Sıracetttin Canpolat, o anları cep telefon kamerasına kaydetti. Sürü, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

İlçede esnaflık yapan Sıracettin Canbolat(48), Dün dükkanımızın önünde otururken, domuz sürüsünün yolun karşısına geçtiğini ve çöp konteynırında yiyecek aradığını gördüm, Hemen cep telefonumu alıp kameraya çektim. Kaç gündür yoğun kar yağışı var. Sanırım aç kaldıkları için merkeze indiler. Sürünün görüntülerini sosyal medya hesaplarımdan da paylaştım.dedi.(DHA)