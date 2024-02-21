Aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde aç kalarak köye inen tilkiyi vatandaşlar besledi.

İlçenin yüksek kesimindeki Altunköy'e gelen tilki, evlerin önünde yiyecek aradı.

Durumu fark eden köy muhtarı Yılmaz Özkan ve yeğeni Alaaddin Özkan, tilkiyi et vererek besledi.

Üç gündür köye inip muhtar ve yeğeni tarafından beslenen tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, Alaaddin Özkan'ın tilkiye, "Sen muhtarın kapısına geldin. Sana kimse zarar veremez. Yesin benim oğlum kemikleri. Gel uşağım, sana kimse zarar veremez." diye seslenmesi de yer alıyor.