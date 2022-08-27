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Aç kalan tilkiyi tarhana ile doyurdu

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Aç kalan tilkiyi tarhana ile doyurdu Kahramanmaraş'ta bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde acıkan tilkinin kızarmış Maraş tarhanası yemesi izleyenleri gülümsetti.

Aç kalan tilkiyi tarhana ile doyurdu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde acıkan tilkinin kızarmış Maraş tarhanası yemesi izleyenleri gülümsetti.

Kahramanmaraş'ta aç kalan bir tilki, kırsal alanda bulunan iki vatandaşın sofrasına misafir oldu. Tilkinin yiyecek aradığını gören vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kızarmış tarhanayı tilki ile paylaştı. Tilkinin tarhanayı yediği dakikaları cep telefonu kamerası ile kayda alan vatandaşın videoda, "Bak bak nasıl yiyor kızarmış tarhana ya. Bizden korkmuyor, etrafını kolaçan ediyor" dedi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Güncel

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