Aç kalan tilki şehir merkezinde böyle görüntülendi Sivas'ta bir tilki gecenin sessizliğinde şehir merkezine inerek sokaklarda gezdi.

Aç kalan tilki şehir merkezinde böyle görüntülendi

SİVAS - Sivas'ta bir tilki gecenin sessizliğinde şehir merkezine inerek sokaklarda gezdi. Bu sırada karşılaştığı bir kediyi de kovalayan tilki cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Sivas'ta bir tilki şehir merkezine indi. Tuzlugöl Mahallesi'nde görüntülenen tilki bir süre gecenin sessizliğinde sokakta gezdi. Bu sırada karşılaştığı bir kediyi de kovaladı. Yiyecek aradığı gözlenen ve çöp kovasının etrafında dolaşan tilki daha sonra gözden kayboldu.