Üye Girişi
Haberler

Aç kalan tilki evin kapısında yiyecek aradı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aç kalan tilki bir evin kapısında yiyecek ararken görüntülendi. Bölgede yoğun kar yağışından sonra yiyecek bulamayan yabani hayvanlar ise şehir merkezine inmeye başladı.

Aç kalan tilki evin kapısında yiyecek aradı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aç kalan tilki bir evin kapısında yiyecek ararken görüntülendi.

Bölgede yoğun kar yağışından sonra yiyecek bulamayan yabani hayvanlar ise şehir merkezine inmeye başladı. İlçenin Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden Feyzi Baki'nin evinin kapısında yiyecek arayan bir tilki ise görüntülendi. Yiyecek aradığı gören Baki tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınan tilki, bir süre sonra buradan uzaklaştı.

Yabani hayatın zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Feyzi Baki, "Bölge aylardır kar altında. Dağlarda kar olduğu için yiyecek bulmayan tilki ve kurtlar şehre inmişler. Ben de dün gece pencereden dışarıya bakarken aç kalmış bir tilkin yiyecek aradığı gördüm. Bizde bu zor zamanda kapılarımıza bir kap yemek bırakalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yüksekova Hakkari Yabani Hayvanlar Doğa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Atalanta - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atalanta - Lazio maçı nereden izlenir? BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR CANLI: Beşiktaş – Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın linki! Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 4 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Manchester Utd - West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester Utd - West Ham maçı nereden izlenir? Chelsea - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Wolverhampton maçı nereden izlenir? Bournemouth - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bournemouth - Nottingham Forest maçı nereden izlenir? KASIMPAŞA – ALANYASPOR CANLI: Kasımpaşa – Alanyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kasımpaşa Alanyaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLİĞİ – ÇORUM FK CANLI: Gençlerbirliği – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Çorum FK canlı yayın linki! Kasımpaşa - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kasımpaşa - Alanyaspor maçı nereden izlenir? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı nereden izlenir? Yargı Fırat kim, gerçek adı nedir? Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 81. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title