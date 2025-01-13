Aç Kalan Tilki Elazığ Şehrine İndi
Elazığ'da yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki, şehir merkezine kadar indi. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenen tilki, Çatalçeşme Mahallesi'nde dolaştıktan sonra kayboldu.
Elazığ'da aç kalan tilki yiyecek bulmak için şehre indi
ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan tilki, yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi.
Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Çatalçeşme Mahallesi'ne kadar geldi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.