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Aç Kalan Tilki Elazığ Şehrine İndi

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Elazığ'da yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki, şehir merkezine kadar indi. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenen tilki, Çatalçeşme Mahallesi'nde dolaştıktan sonra kayboldu.

Elazığ'da aç kalan tilki yiyecek bulmak için şehre indi

ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan tilki, yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi.

Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Çatalçeşme Mahallesi'ne kadar geldi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Aç Kalan Tilki Elazığ Şehrine İndi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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