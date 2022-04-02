Aç kalan kurtlar, 11 hayvanı telef etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aç kalan kurtlar, 11 hayvanı telef etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gece yarısı bir vatandaşa ait ahıra giren kurtlar, 6 koyun, 5 kuzuyu telef etti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gece yarısı bir vatandaşa ait ahıra giren kurtlar, 6 koyun, 5 kuzuyu telef etti.

Şalgamlı Mahallesi'nde hayvancılık yapan İsmail Başlık'a ait ağılına gece geç saatlerde gelen kurtlar 6 koyun, 5 kuzuyu telef etti. Sabah ağıla giren Başlık, koyunlarının telef olduğunu görünce şaşkına döndü. Koyunların sahibi Başlık'ın haber vermesi üzerine köye jandarma ekipleri sevk edilerek konuyla ilgili inceleme yaptı.

Öte yandan bölgedeki vatandaşlar da, kurt saldırılarına karşı ağıllardaki tedbirleri artırdı.

(İHA)

Aç kalan kurtlar, 11 hayvanı telef etti

Aç kalan kurtlar, 11 hayvanı telef etti

Aç kalan kurtlar, 11 hayvanı telef etti

Aç kalan kurtlar, 11 hayvanı telef etti

Aç kalan kurtlar, 11 hayvanı telef etti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title