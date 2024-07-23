Aç kalan kurt şehir merkezine indi

ARDAHAN - Ardahan'da şehir merkezinde görülen ve yiyecek arayan kurt, çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi. Kurdun yerleşim alanına gelmesi tedirginliğe neden oldu.

Halil Efendi Mahallesi'nde, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bölgesinde ayının göründüğü yerde bu kez kut geldi. Evlerin bulunduğu bölgede yiyecek arayan kurt, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görenleri korkutan kurdun göründüğü yerde, daha önce de ayının da görüldüğü ve tedirginliğe sebep olduğu belirtildi.