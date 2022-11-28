Aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
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- Aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi Elazığ'da, aç kalan domuz sürüsü, yiyecek aramak için şehir merkezine kadar indi.
- Aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
ELAZIĞ - Elazığ'da, aç kalan domuz sürüsü, yiyecek aramak için şehir merkezine kadar indi.
Dağlık alanda yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları, şehir merkezine inmeye devam ediyor. Merkezde bulunan Zafran Mahallesinde görülen domuz sürüsünün, evlerin kapışa kadar geldiği görüldü. Grup halinde merkeze kadar inerek yiyecek arayan domuz sürüsü, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel