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Aç kalan ayılar mezbahaneyi mesken tuttu

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Aç kalan ayılar mezbahaneyi mesken tuttuTUNCELİ Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aç kalan ve mezbahanesine kadar inerek çöpten karınlarını doyuran boz ayılar, ilk defa bu kadar yakından görüntülendi.

Aç kalan ayılar mezbahaneyi mesken tuttu

TUNCELİ Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aç kalan ve mezbahanesine kadar inerek çöpten karınlarını doyuran boz ayılar, ilk defa bu kadar yakından görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde boz ayılar, açlıklarını gidermek için ilçe merkezinde bulunan mezbahaneyi mesken tuttu. Ayılar, yine mezbahanenin konteynerinden hayvan sakatatları ile iç organlarını yedi. Uzun süre karınlarını doyurmakla uğraşan ayılar, daha sonra ilçe merkezinden ormanlık alana giderek gözden kayboldu. Ayıların karın doyurma anları ilk kez bu kadar yakından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yoleri - Güncel

Tunceli Pülümür Güncel Haberler

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